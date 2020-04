Cities: Skylines og Farming Simulator er PlayStation Plus-spillene i mai

Sony var uheldige, og avslørte at Uncharted 4: A Thief's End og Dirt Rally 2.0 ville bli PlayStation Plus-spillene i april en uke før planlagt. Heldigvis gjorde de ikke samme feil denne gangen.

For det viser seg at ryktene om at PlayStation Plus-medlemmer vil få Dark Souls: Remastered og Dying Light i mai bare var oppspinn, for Sony kan nemlig avsløre at det egentlig er Farming Simulator 19 og Cities: Skylines som blir PlayStation Plus-spill fra den 6. mai og frem til den 2. juni.

Hva synes du om utvalget?