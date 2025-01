Citizen Sleeper 2: Starward Vector kan markere slutten på serien

HQ

Mens forventningene stiger til lanseringen av Citizen Sleeper 2: Starward Vector senere denne måneden, lurer fans av serien på om dette kan være deres siste eventyr i Citizen Sleepers verden. I et nylig intervju med Eurogamer uttrykte skaperen Gareth Damian Martin at han er fornøyd med den retningen serien har tatt, og at han kanskje ikke kommer tilbake til den i fremtiden. Selv om han lar døren stå litt på gløtt for en mulig retur, føler Martin at det kommende spillet vil fungere som en passende avslutning for franchisen.

Utover videospill ønsker Martin å utforske andre muligheter for merkevaren, for eksempel å lage et Citizen Sleeper brettspill. For fans som håper på mer, kan det fortsatt være spennende muligheter for å engasjere seg i verden, men fremtiden til selve spillserien er fortsatt usikker. Er du klar for det potensielt siste kapittelet?