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Citroën gjeninnfører offisielt den ikoniske 2CV, den lille folke-bilen som ble lansert for flere tiår siden som et rimelig alternativ for folk flest som ønsket seg et komfortabelt personbil.

Det ser ut til at det fortsatt er mantraet. I et intervju med Top Gear bekrefter Citroëns administrerende direktør Xavier Chardon at også denne nye modellen vil følge «less is more»-filosofien og sikter mot en pris på under 15 000 euro.

«Det kommer stadig flere kinesiske biler. Og hvis man ser på konkurrentenes tilnærming, er det én bil, og så kommer etterfølgeren som er større, med mer hestekrefter, mer datakraft og flere skjermer, og jeg mener det er på tide at et merke som Citroën velger en annen vei. 2CV er et eksempel på «mindre er mer»».

Bilen forventes å bli solgt i hele Europa, men detaljene er foreløpig sparsomme, bortsett fra at det er snakk om en enkel elbil som er billigere enn de fleste.