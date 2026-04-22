City 20 skiller seg ut fra andre bybyggere ved å tilby NPC-er som "har behov"

Når det gjelder bybyggere og simuleringsspill, kan det ofte føles som om spilleren opererer som en gud uten å bry seg om innbyggernes behov. For folkene i Untold Games var dette et område der de så et potensial for å skille tittelen City 20 fra konkurrentene, ved å designe NPC-er med ekte behov og personligheter.

Vi snakket nylig med medgrunnlegger Elisa Di Lorenzo under London Games Fests New Game Plus-arrangement, hvor vi fikk høre litt mer om dette store fokuset på å skape autentiske og karismatiske NPC-er.

"Vi har for øyeblikket, tror jeg, rundt 80 NPC-er i spillet, og de er helt simulerte. Så de må i utgangspunktet leve og overleve akkurat som spilleren. Så de har sine egne behov, rutiner, jobber og slike ting. Og hva de gjør, avhenger også av... Jeg mener, de er drevet av begjær. Så de gjør ting fordi de ønsker å gjøre bestemte ting."

Di Lorenzo ga deretter et eksempel på hvordan dette kan fungere i spillet, og forklarte: "I mange spill er NPC-er bare der for deg. Du gjør tingene dine, og du vet, butikken er åpen, butikken har de tingene jeg trenger og så videre. Men hvis en rollefigur ikke er der, er den ikke nødvendigvis hjemme. De gjør kanskje noe annet. Det er noen karakterer som liker bestemte ting, som sopp, og da vil han som liker sopp lete etter sopp i skogen når han ikke jobber, du vet, den slags ting."

Dette skapte naturligvis noen utfordringer for Untold Games med tanke på balansering, og Di Lorenzo legger til "Det er også en utfordring for oss når det gjelder å balansere spillet, for selv om spilleren har behov, har også NPC-ene behov. Noen ganger konkurrerer du med NPC-ene om ressurser. Jeg må kanskje gå til smeden og kjøpe noe, og kanskje er det utsolgt fordi lageret ikke bare fylles opp nå og da. Smeden må bygge alt. Så de trenger ressurser og den slags.

"Vi synes det er interessant og litt utfordrende. Og også fordi du potensielt kan påvirke NPC-ene ved at du kan hjelpe dem eller sabotere dem på en måte. Så du har også en innvirkning på selve livet til NPC-ene, avhengig av hva du gjør."

City 20 er for tiden i Early Access på PC og lanserte nylig sin 0.9-oppdatering. Det er uklart når Untold forventer at den fulle lanseringen skal skje, men Di Lorenzo uttrykte til oss at målet er å debutere i 2027. Sjekk ut hele intervjuet nedenfor.