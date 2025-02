Civilization VII: Deluxe Edition kritiseres på Steam

HQ

Civilization VII Deluxe Edition lanseres offisielt først i dag, men hvis du hadde kjøpt Deluxe Edition kunne du ha spilt tittelen på forhånd siden forrige uke. Mange brukere på Steam har gjort nettopp det og hatt tid til å teste tittelen før utgivelsen, og det er tydelig at de ikke akkurat er imponert, ettersom brukervurderingene nå ligger på 51% positive anmeldelser. Dette viser at brukerne har funnet ting å sette pris på ved Civ 7, men også ting å kritisere. Firaxis har lovet å fikse mange av problemene som brukerne har påpekt i en blogg, og en som ikke er bekymret er Take-Two Interactives sjef Strauss Zelnick, som sa dette i et intervju med IGN:

"Vi tror at etter hvert som folk spiller spillet lenger, blir stemningen bedre, fordi med hver lansering av et nytt Civ, presser teamet konvolutten litt, og vårt eldre Civ-publikum er litt nervøse for hva de først ser, og så innser de, wow, dette er faktisk veldig utrolig, og de dykker inn."

Det er vanskelig å være uenig med ham, ettersom Civilization -serien vanligvis har vaklende lanseringer. Civilization VII lanseres i dag for Windows, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Steam Deck, og Xbox Series X/S. Du kan lese vår anmeldelse her.

Hvilken Civilization er din favoritt?