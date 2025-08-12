Civilization VII hadde en "treg start"

HQ

Civilization VII ble lansert tidligere i år, og til tross for store forhåpninger til det nyeste bidraget i en av verdens største strategi-franchiser, har bugs og manglende funksjoner ført til at det nå har fått en blandet vurdering på Steam. Men det er håp om at Civ 7 kan snu utviklingen.

Take-Two-sjef Strauss Zelnick er en av dem som er positiv til tittelen. I en samtale med IGN innrømmet han en "treg start", men synes ikke at Civilization VII er en skuffelse sammenlignet med andre utgivelser i serien.

"Jeg tror det viktigste er at Civ alltid har vært en treg start. Det har alltid vært en tittel som har - jeg tror egentlig ikke så mye på teorien om den lange halen i underholdningsbransjen - men Civ er et eksempel på den teorien. Og akkurat nå er våre prognoser for tittelens livstidsverdi veldig i samsvar med våre opprinnelige forventninger til tittelen, " sa Zelnick. "Så selv om vi hadde en treg start, og selv om vi har måttet gjøre endringer - og det kommer flere endringer - føler jeg at forbrukeropptaket blir bedre og bedre, og vi føler oss veldig bra med tittelen. Jeg tror at den over tid kommer til å ta sin plass i sivilisasjonspanteonet på en veldig vellykket og troverdig måte."

Civilization VI fikk også en litt treg start, men snudde raskt oppfatningen og er fortsatt et av de mest spilte strategispillene i dag. Vi får se om Civilization VII kan by på en lignende historie.