Civilization VII er ferdig og klart for lansering

En av de største slagerne som kommer i februar, er den etterlengtede tilbakekomsten til den største 4X-strategifranchisen der ute, Civilization. Civilization VII slippes 11. februar på nærmest alle plattformer du kan tenke deg, og nå har det blitt avslørt at spillet har gått gull.

Det betyr at arbeidet med spillet er helt ferdig, og i mellomtiden kan vi forvente at Firaxis bare polerer opp strategitittelen. Selvfølgelig lanseres Civilization VII fem dager tidligere for Deluxe- og Founders Edition-eiere, så det er bra at spillet har gått gull med et par uker til den lanseringen også.

Civilization VII bringer en rekke store endringer til den allerede eksisterende strategifranchisens formel. Hvis du vil vite hvordan de fungerer i hovedspillet, kan du ta en titt på forhåndsvisningen vår her.