Civilization VII kunngjøring lekker i forkant av Summer Game Fest

I kveld starter Summer Game Fest, og det er mange spekulasjoner om hva vi vil se, samt offisielle hint - men også direkte lekkasjer.

HQ

En av de sistnevnte kommer fra 2K Games, som har lovet å vise et nytt spill i en av sine mest elskede franchiser. Det har vært mange spekulasjoner om at det skulle være Borderlands 4, Mafia 4 eller Bioshock 3 - men faktum er at det ser ut til å være noe helt annet.

2K Games la ved et uhell ut et banner for Civilization VII (som ble kunngjort uten tittel i fjor) på nettstedet sitt tidligere i dag, som raskt ble fjernet da det ble lagt merke til. Reddit-brukere klarte imidlertid å lagre bildebeviset, som du kan sjekke ut her.

Så forvent at Civilization VII blir en av kveldens store presentasjoner - men kanskje ikke fullt så overraskende som det kunne ha vært hvis noen på 2K Games ikke ved et uhell hadde lagt ut banneret.