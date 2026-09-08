Civilization VII tar oss med inn i atomtiden og ut av jorden i sin nye gratis oppdatering og første betalte utvidelse

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Civilization VII Spillet kan ha hatt en litt vanskelig start, men utviklerne hos Firaxis har jobbet hardt for å gi spillerne den opplevelsen de elsker i det mest berømte 4X-strategispillet som finnes. Fra å gi spillerne muligheten til å spille som én sivilisasjon gjennom hele spillet, til å legge til flere ledere og sivilisasjoner, har noe av arbeidet til og med gått i motsatt retning av det Firaxis opprinnelig hadde tenkt å gjøre, for å ta hensyn til tilbakemeldingene fra spillerne.

En ny gratis oppdatering er planlagt senere denne måneden, og den vil inneholde en mer realistisk versjon av jordkartet, i tillegg til nye Voronoi-kart, oppdateringer av ressursgenerering, diplomati og mer. Deretter ser Firaxis på de neste trinnene i « Civilization VII, som innebærer å utvide menneskehetens historie til i dag og videre, noe som vil gjøre spillet til en mer fullstendig opplevelse, før de deretter leverer den etterlengtede første utvidelsen.

Den neste store innholdsoppdateringen til Civilization VII er «Arc of Tomorrow». Den vil legge til en fjerde tidsalder i spillet, slik at spillerne kan utforske atomalderen, der de vil kunne spille fra 1950 og helt frem til nær fremtid. Nye bygninger, grafikk og mer kommer i denne epoken, sammen med nye spillmekanismer som «Great Works of Film», nye multilaterale avtaler innen diplomati, mer spill rundt atomvåpen og mye mer som du kan lese om i de fullstendige oppdateringsnotatene her.

I tillegg kommer «Earthrise», en utvidelse som Firaxis ikke er villig til å gå i for mye detalj om ennå, men det handler ikke bare om å legge til romfartsoppdrag i slutten av spillet. Selv i antikk- og oppdagelsestidene vil nye mekanikker la deg kartlegge stjernene og endre terrenget i imperiene dine.