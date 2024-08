Civilization VII vil få en første titt på gameplay på Gamescom Opening Night Live

HQ

Selv om det kanskje bare er begynnelsen av august, føles det allerede som om Gamescom er rett rundt hjørnet, og med det kommer vi til å få en heftig fremvisning takket være Geoff Keighleys Opening Night Live.

Med det kommer mange første blikk, inkludert vårt første glimt av Civilization VII gameplay. Strategispillet ble først avduket på Summer Game Fest i juni, og den 20. august får vi ifølge en pressemelding se litt gameplay, som vil bli fulgt et par timer senere av et 20-minutters dypdykk som holdes på Firaxis 'Twitch-kanal.

Under hele arrangementet vil deltakerne også kunne se noe av Civilisation VII på spillets offisielle stand, så det er tydelig at Firaxis gjør et brak med sin nyeste strategisuksess.