Civilization VII vil kjøre på Steam-dekket ditt ved lansering

Nå som lanseringen nærmer seg, lurer du kanskje på om du kan ta med deg Firaxis' Civilization VII på farten ved å spille det på Steam Deck. Den etterlengtede strategioppfølgeren lanseres på PC og konsoller så snart som 11. februar 2025, og den gode nyheten er at det nå er bekreftet som Steam Deck verifisert også.

Vi har blitt fortalt at spillet har all funksjonalitet tilgjengelig ved hjelp av standard kontrollerkonfigurasjon, at det vil ha Steam Deck kontrollerikoner, et grensesnitt i spillet som passer til den håndholdte plattformen, og en standard grafikkonfigurasjon som også fungerer for systemet.

I hovedsak kan du forvente at Civilization VII kjører på Steam Deck, ikke at vi var i tvil om at det ikke ville gjøre det, med tanke på at det også har en Nintendo Switch-utgave planlagt.