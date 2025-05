Clair Obscur: Ekspedisjon 33s beste karakter skal få en plysjfigur

HQ

Etter hvert som Clair Obscur: Expedition 33s popularitet vokser, ønsker fansen å støtte spillet utover bare å kjøpe det. De håper på merchandise, spesielt rundt en svevende, flygende venn som du møter tidlig i spillet.

Vi snakker selvfølgelig om Esquie. Vår beste venn og kjøretøy i Expedition 33. Siden han ser så kosete ut og gir klemmer i spillet, har fansen bedt om Esquie-plysjer. Disse ropene ser imidlertid ut til å ha blitt hørt av feil ører, ettersom mistenkelige nettsteder har begynt å selge Esquie-plysjer.

Dette er i henhold til Expedition 33s offisielle kontoer på sosiale medier, som sier at du ikke bør kjøpe fra disse nettstedene. De er ikke offisielle, og det ser ut til at de bruker AI-kunst for å markedsføre produktene sine, som sannsynligvis ikke eksisterer.

Dette er en annonse:

Imidlertid undersøker Sandfall Interactive noen offisielle Esquie-plysjer, og utviklerne ønsker å få dem i spillernes hender så snart som mulig. "I mellomtiden, vær tålmodig - og ikke bli lurt!" står det i et innlegg fra Sandfall.

Clair Obscur: Expedition 33 er ute nå på Xbox Series X/S, PS5 og PC.

Dette er en annonse: