Clair Obscur: Expedition 33 dominerer nominasjonene til Golden Joystick Awards

En av de mest innflytelsesrike prisutdelingene i spillverdenen er Golden Joystick Awards, som startet så tidlig som i 1983, noe som gjør den til verdens eldste og fortsatt fungerende prisutdeling for videospill.

Årets utgave har nå åpnet avstemningen (komplett med en ny kategori, Best Remake/Remaster), som pågår frem til 31. oktober. Flere spill (og utviklere) har klart å sikre seg flere plasser, ikke minst Ghost of Yotei, Death Stranding 2: On the Beach og Kingdom Come: Deliverance 2, som har fire nominasjoner hver.

Årets gigant er imidlertid Clair Obscur: Expedition 33, som har fått hele seks nominasjoner - inkludert én for Årets utvikler (men merkelig nok ingen for Årets konsollspill).

Her er den fullstendige listen over alle nominasjonene - og under dem finner du en lenke slik at du kan stemme selv :

Årets PC-spill

Hollow Knight: Silksong

The Alters

Kingdom Come: Deliverance II

PEAK

Abiotic Factor

Dune: Awakening

Årets konsollspill

Donkey Kong BananzaMonster Hunter WildsGhost of YōteiDeath Stranding 2: On the BeachSonic Racing: CrossWorldsMario Kart World

Beste historiefortelling

Clair Obscur: Expedition 33SILENT HILL fBlue PrinceMafia: The Old CountryLost Records: Bloom & RageThe Hundred Line - Last Defense Academy

Beste flerspillerspill

Battlefield 6PEAKELDEN RING NIGHTREIGNSplit FictionMario Kart WorldREMATCH

Beste visuelle design

Death Stranding 2: On the BeachClair Obscur: Expedition 33The Midnight WalkGhost of YōteiSword of the SeaAssassin's Creed Shadows

Beste indiespill

Blue PrinceCitizen Sleeper 2: Starward VectorWanderstopSkin DeepDespeloteHerdlingAbiotisk faktorBaby StepsGrottene i QudDeep Rock Galactic: Survivor

Beste indiespill - Selvpublisert

Hollow Knight: SilksongHades IISword of the SeaPEAKFortsett å kjøreSpilled!Lonely Mountains Snow RidersDELTARUNEPromise Mascot AgencyForbruk meg

Still Playing Award - PC og konsoll

MinecraftDead by DaylightHELLDIVERS 2NARAKA: BLADEPOINTTilfredsstillendeCall of Duty: WarzoneMarvel RivalsFortniteApex LegendsTom Clancy's Rainbow Six Siege XGTA OnlineWarframe

Still Playing Award - Mobil

Call of Duty: MobilPokémon GOSubway SurfersClash RoyaleHonkai: Star RailGenshin ImpactZenless Zone ZeroRobloxFree FirePUBG MOBILE

Beste nyinnspilling/remaster

METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATERThe Elder Scrolls IV: Oblivion RemasteredTrails in the Sky 1. kapittelThe Talos Principle: ReawakenedGears of War: ReloadedTony Hawk's Pro Skater 3 + 4

Årets studio

Team CherrySandfall InteractiveAggro Crab og LandfallBloober TeamSloclapRebellion

Beste spillutvidelse

Indiana Jones og den store sirkelen: Kjempenes ordenLies of P: OvertureNo Man's Sky: VoyagersAtomfall Story Expansion Pack: The Red StrainAssassin's Creed Shadows - Claws of AwajiFortsatt våkner dypet: Sirenens hvile

Beste lyddesign

Ghost of YōteiBattlefield 6Donkey Kong BananzaDeath Stranding 2: On the BeachTwo Point MuseumCronos: The New Dawn

Beste lydspor

Clair Obscur: Expedition 33Sør for midnattSILENT HILL fEriksholm: Den stjålne drømmenDELTARUNEHavets sverd

Beste hovedrolleinnehaver

Jennifer English - Maelle i Clair Obscur: Expedition 33Troy Baker - Indiana Jones i Indiana Jones og den store sirkelenTom McKay - Henry i Kingdom Come: Deliverance IIAlex Jordan - Jan Dolski i The AltersErika Ishii - Atsu i Ghost of YōteiAdriyan Rae - Hazel i South of Midnight

Beste mannlige birolle

Troy Baker - Higgs Monaghan i Death Stranding 2: On the BeachJim High - Erik i Kingdom Come: Deliverance IIBen Starr - Verso i Clair Obscur: Expedition 33Lucy Griffiths - Alva i Eriksholm: Den stjålne drømmenLogan Cunningham - Hades IIMarios Gavrilis - Emmerich Voss i Indiana Jones og den store sirkelen

Beste spill med tidlig tilgang

Grounded 2Tidsplan I9 kongerR.E.P.O.skøyter.White Knuckle

Beste spillmaskinvare

Nintendo Switch 2Nintendo Switch 2 Pro ControllerWD_BLACK SN8100 NVMe SSDElgato Facecam 4KRazer Blade 16AMD Ryzen 9 9950X3D

Beste spilladaptasjon

Devil May Cry (Netflix)Arcane sesong 2 (Netflix)The Last of Us sesong 2 (HBO)En Minecraft-film (Warner Bros. Pictures)Secret Level (Prime Video)Sonic the Hedgehog 3 (Paramount Pictures)

Beste spilltrailer

Grand Theft Auto VI Trailer 2Battlefield 6: Offisiell lanseringstrailer med live actionRhythm Doctor - Offisiell trailer for utgivelsesdatoThe Expanse: Osiris Reborn - Announcement TrailerROMEO IS A DEAD MAN - KunngjøringstrailerKingdom Come: Deliverance II Offisiell CGI-trailer - Live a Life Medieval

Hvis du vil stemme og støtte favorittene dine, kan du gjøre det på denne lenken.