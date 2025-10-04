Gamereactor

Clair Obscur: Expedition 33

Clair Obscur: Expedition 33 dominerer nominasjonene til Golden Joystick Awards

Tre spill fikk fire nominasjoner hver, men bare én tittel klarte å bli nominert i seks kategorier.

HQ

En av de mest innflytelsesrike prisutdelingene i spillverdenen er Golden Joystick Awards, som startet så tidlig som i 1983, noe som gjør den til verdens eldste og fortsatt fungerende prisutdeling for videospill.

Årets utgave har nå åpnet avstemningen (komplett med en ny kategori, Best Remake/Remaster), som pågår frem til 31. oktober. Flere spill (og utviklere) har klart å sikre seg flere plasser, ikke minst Ghost of Yotei, Death Stranding 2: On the Beach og Kingdom Come: Deliverance 2, som har fire nominasjoner hver.

Årets gigant er imidlertid Clair Obscur: Expedition 33, som har fått hele seks nominasjoner - inkludert én for Årets utvikler (men merkelig nok ingen for Årets konsollspill).

Her er den fullstendige listen over alle nominasjonene - og under dem finner du en lenke slik at du kan stemme selv :

Årets PC-spill


Hollow Knight: Silksong
The Alters
Kingdom Come: Deliverance II
PEAK
Abiotic Factor
Dune: Awakening

Årets konsollspill


Donkey Kong Bananza
Monster Hunter Wilds
Ghost of Yōtei
Death Stranding 2: On the Beach
Sonic Racing: CrossWorlds
Mario Kart World

Beste historiefortelling


Clair Obscur: Expedition 33
SILENT HILL f
Blue Prince
Mafia: The Old Country
Lost Records: Bloom & Rage
The Hundred Line - Last Defense Academy

Beste flerspillerspill


Battlefield 6
PEAK
ELDEN RING NIGHTREIGN
Split Fiction
Mario Kart World
REMATCH

Beste visuelle design


Death Stranding 2: On the Beach
Clair Obscur: Expedition 33
The Midnight Walk
Ghost of Yōtei
Sword of the Sea
Assassin's Creed Shadows

Beste indiespill


Blue Prince
Citizen Sleeper 2: Starward Vector
Wanderstop
Skin Deep
Despelote
Herdling
Abiotisk faktor
Baby Steps
Grottene i Qud
Deep Rock Galactic: Survivor

Beste indiespill - Selvpublisert


Hollow Knight: Silksong
Hades II
Sword of the Sea
PEAK
Fortsett å kjøre
Spilled!
Lonely Mountains Snow Riders
DELTARUNE
Promise Mascot Agency
Forbruk meg

Still Playing Award - PC og konsoll


Minecraft
Dead by Daylight
HELLDIVERS 2
NARAKA: BLADEPOINT
Tilfredsstillende
Call of Duty: Warzone
Marvel Rivals
Fortnite
Apex Legends
Tom Clancy's Rainbow Six Siege X
GTA Online
Warframe

Still Playing Award - Mobil


Call of Duty: Mobil
Pokémon GO
Subway Surfers
Clash Royale
Honkai: Star Rail
Genshin Impact
Zenless Zone Zero
Roblox
Free Fire
PUBG MOBILE

Beste nyinnspilling/remaster


METAL GEAR SOLID Δ: SNAKE EATER
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
Trails in the Sky 1. kapittel
The Talos Principle: Reawakened
Gears of War: Reloaded
Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4

Årets studio


Team Cherry
Sandfall Interactive
Aggro Crab og Landfall
Bloober Team
Sloclap
Rebellion

Beste spillutvidelse


Indiana Jones og den store sirkelen: Kjempenes orden
Lies of P: Overture
No Man's Sky: Voyagers
Atomfall Story Expansion Pack: The Red Strain
Assassin's Creed Shadows - Claws of Awaji
Fortsatt våkner dypet: Sirenens hvile

Beste lyddesign


Ghost of Yōtei
Battlefield 6
Donkey Kong Bananza
Death Stranding 2: On the Beach
Two Point Museum
Cronos: The New Dawn

Beste lydspor


Clair Obscur: Expedition 33
Sør for midnatt
SILENT HILL f
Eriksholm: Den stjålne drømmen
DELTARUNE
Havets sverd

Beste hovedrolleinnehaver


Jennifer English - Maelle i Clair Obscur: Expedition 33
Troy Baker - Indiana Jones i Indiana Jones og den store sirkelen
Tom McKay - Henry i Kingdom Come: Deliverance II
Alex Jordan - Jan Dolski i The Alters
Erika Ishii - Atsu i Ghost of Yōtei
Adriyan Rae - Hazel i South of Midnight

Beste mannlige birolle


Troy Baker - Higgs Monaghan i Death Stranding 2: On the Beach
Jim High - Erik i Kingdom Come: Deliverance II
Ben Starr - Verso i Clair Obscur: Expedition 33
Lucy Griffiths - Alva i Eriksholm: Den stjålne drømmen
Logan Cunningham - Hades II
Marios Gavrilis - Emmerich Voss i Indiana Jones og den store sirkelen

Beste spill med tidlig tilgang


Grounded 2
Tidsplan I
9 konger
R.E.P.O.
skøyter.
White Knuckle

Beste spillmaskinvare


Nintendo Switch 2
Nintendo Switch 2 Pro Controller
WD_BLACK SN8100 NVMe SSD
Elgato Facecam 4K
Razer Blade 16
AMD Ryzen 9 9950X3D

Beste spilladaptasjon


Devil May Cry (Netflix)
Arcane sesong 2 (Netflix)
The Last of Us sesong 2 (HBO)
En Minecraft-film (Warner Bros. Pictures)
Secret Level (Prime Video)
Sonic the Hedgehog 3 (Paramount Pictures)

Beste spilltrailer


Grand Theft Auto VI Trailer 2
Battlefield 6: Offisiell lanseringstrailer med live action
Rhythm Doctor - Offisiell trailer for utgivelsesdato
The Expanse: Osiris Reborn - Announcement Trailer
ROMEO IS A DEAD MAN - Kunngjøringstrailer
Kingdom Come: Deliverance II Offisiell CGI-trailer - Live a Life Medieval

Hvis du vil stemme og støtte favorittene dine, kan du gjøre det på denne lenken.

Clair Obscur: Expedition 33

