Clair Obscur: Expedition 33-forfatter forklarer forskjellen mellom å skrive et videospill og en bok

En av årets store overraskelser og en opplagt kandidat til Årets spill er selvfølgelig Clair Obscur: Expedition 33. Selv om det er fantastisk både estetisk og teknisk, og har et utrolig velkomponert lydspor, er det likevel historien som virkelig stjeler showet.

Det var noe så uvanlig som et rollespill som virkelig våget å ta sjanser, og hvor man virkelig ikke vet hva som kommer til å skje. Forfatteren bak eventyret er Jennifer Svedberg-Yen, som bor i Nord-Sverige. Siden undertegnede bor i samme by, benyttet jeg anledningen til å møte henne for et dybdeintervju om spillet, inspirasjonen hennes og hvordan det er å være spillforfatter.

Samtalen kom blant annet inn på spørsmålet om hvordan det er å skrive et spill, i motsetning til en film eller en bok. Svedberg-Yen svarte:

"Når du skriver en bok, tror jeg at du mange ganger virkelig kan fordype deg i hva karakteren tenker og føler, du kan beskrive ting ved hjelp av en kombinasjon av sanser, du kan beskrive ting på en spesiell måte som du ikke nødvendigvis kan gjøre i et rent audiovisuelt medium."

Dette kan du selvfølgelig ikke gjøre i et spill der du er helten på skjermen, noe som byr på helt andre utfordringer, men også andre muligheter. Hun fortsatte :

"Jeg tror det er et par elementer der. Det ene er gjennom kampopplevelsen, fordi du virkelig blir kjent med karakterene gjennom de mange timene med kamp. Du tilbringer mye tid sammen med dem mens du utforsker, og du er på en måte i deres sko, og du ser og føler virkelig ting, noe som er annerledes enn når du leser bøker. I tillegg kan du ta valg, og jeg tror at det å ha denne autonomien og muligheten til å styre ting til en viss grad også gir folk en følelse av handlekraft, spesielt når det gjelder relasjonsdialogene. Det at spilleren har en rolle i dette, tror jeg også bidrar til at de knytter seg dypere til karakterene, og helt til slutt blir de bedt om å ta et valg, slik at de blir medskyldige i beslutningen.

De må, basert på all informasjonen de har fått gjennom spillet, gjennom historien, etter alt de har opplevd sammen med karakterene, og deretter bruke sitt eget personlige perspektiv, sitt eget liv og sine egne verdier og perspektiver, sette alt dette sammen og finne ut hva de ønsker å gjøre. Det gjør spillet og slutten mer personlig for hver enkelt spiller."

I morgen publiserer vi intervjuet med Jennifer Svedberg-Yen i sin helhet. Ikke gå glipp av det. Hvis du ikke har spilt Clair Obscur: Expedition 33 ennå, synes vi du bør gjøre det, noe du kan lese mer om i vår anmeldelse.