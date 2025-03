Clair Obscur: Expedition 33 har offisielt gått gull

HQ

Vi er mange som har gledet oss til Clair Obscur: Expedition 33, og nå kan vi med glede meddele at spillet endelig er klart, og at det ikke blir noen forsinkelser. Utviklerne hos Sandfall Interactive har bekreftet via Instagram at tittelen har "gone gold", noe som betyr at utviklingen er fullført og at diskene kan begynne å presses for lansering.

Dette turbaserte rollespillet imponerte oss virkelig da vi nylig fikk anledning til å spille det, ikke minst takket være den særegne steampunk-estetikken og grafikkstilen som minner om et levende oljemaleri. Kampsystemet ser også lovende ut med en blanding av fartsfylt strategi og timing-baserte angrep, og hvis historien holder mål, kan dette vise seg å bli et virkelig godt spill.

Clair Obscur: Expedition 33 Handlingen i spillet utspiller seg i en dystopisk versjon av Belle Époque-tidens Paris, der hovedpersonen prøver å stoppe Paintress, som har makt til å utslette en hel generasjon. Hvordan dette ender, får vi vite når det slippes 24. april til PC, PlayStation 5 og Xbox Series S/X (der det også er inkludert i Game Pass).