Clair Obscur: Expedition 33 - Herregud, jeg føler meg gammel

På Gamescom i år fikk vi sjansen til å sette oss ned og sjekke ut noen av Clair Obscure: Expedition 33 fra Sandfall Interactive og Kepler Interactive. Det er verdt å nevne med en gang at dette ikke var en hands-on-opplevelse, men den var lang nok til å føles verdt å skrive om. Dessuten skilte det seg rett og slett ut i løpet av den korte tiden vi fikk ta en titt på det.

Clair Obscur: Expedition 33 finner sted i en steampunk-aktig verden inspirert av Belle Époque-tiden. Tenk Lies of P blandet med The Order: 1886 for sin estetikk, og kast inn litt surrealisme bare for å sikre at du har fått det mentale bildet riktig. Spillet foregår i en verden der det er en massiv monolitt i sentrum. Inne i monolitten befinner det seg et vesen som kalles Paintress, og en gang i året tikker et tall på monolitten nedover. Når tallet har tikket ned, forsvinner alle i den alderen eller eldre. Spillet foregår under Ekspedisjon 33, noe som betyr at alle er under den alderen.

Så noen unge gutter har blitt sendt inn i monolitten for å prøve å ta ned Paintress, enten for å returnere alle de gamle tilbake eller bare stoppe hele samfunnskollapsen før antallet blir for lavt. Under demoen ble vi introdusert for hovedpersonene Gustave og Maelle, samt en annen ekspedisjonsdeltaker. Hver karakter kan bygges med spesifikke attributter, og du kan lage dem slik du vil når det gjelder de grunnleggende fysiske evnene som helse, utholdenhet osv. Men hver karakter har også sitt eget unike ferdighetstre. Maelle er for eksempel en duellant med sverdet sitt, mens Gustave åpner opp fiender for kritiske slag med våpnene sine.

Kampene i Clair Obscur: Expedition 33 var midtpunktet i demoen vi fikk se, da den baserer seg på den tradisjonelle turbaserte taktikken om å bruke evnene og de grunnleggende angrepene dine med god synergi mellom gruppen din, men den lar deg også holde fokus i kampen med sanntidsmekanikk. De fleste av disse er QTE-er, slik at du kan gjøre mer skade med et angrep ved å trykke på en knapp til rett tid. Du kan også unnvike eller parere motstanderne. Unngåelse har et mer sjenerøst vindu, men pareringer åpner motstanderen din for et motangrep. Disse mekanikkene virket absolutt kule i den timen vi fikk se, men over tid kan det bli kjedelig å trykke på en knapp hver gang du ikke vil bli slått av et fiendtlig angrep. Det vil nok variere hvor godt du liker dette, ettersom noen av de andre vi så demoen sammen med virket både begeistret og forsiktige med dette tillegget.

Verden av Clair Obscur: Expedition 33 er likevel fortsatt fascinerende. Kombinasjonen av forskjellige estetikker, ideer og blandingen av følelser av frykt og skjønnhet i spillets visuelle uttrykk er gjort veldig bra, og etterlot meg fra å føle meg litt lunken om spillet som helhet til å være fullstendig investert i hva Sandfall Interactive gjør med denne verdenen. Det visuelle av Clair Obscur: Expedition 33 er fantastisk, fra de detaljerte karaktermodellene til den nevnte verdenen. Det var vanskelig å høre mye av lydsporet under demoen, fordi Gamescom bare er høylytt, men fra de utdragene vi fikk med oss virket det like nydelig som det visuelle.

Med solid kamp og et flott utseende, er det eneste spørsmålet vi egentlig ikke kan svare på om Clair Obscur: Expedition 33 er om historien kan leve opp til hva resten av opplevelsen har å by på. Spillet har fortsatt mye å vise oss før det lanseres neste år, og så langt har det gjort en stor jobb med å imponere med en tidlig fremvisning, men for å være den komplette pakken trenger det en sterk fortelling i hjertet av denne spennende verdenen som belønner spilleren for tiden de vil bruke i den.

