Clair Obscur: Expedition 33: Hvordan knuse Paint Spikes

Har du kommet over et merkelig svart tre med blå glødende linjer i Clair Obscur: Expedition 33? Det har du sannsynligvis, for de dukker opp både i oververdenen og i spillets nivåer. Det viser seg at du kan bryte dem, og her er hvordan.

For å få tilgang til de ekstra områdene og gjenstandene som er gjemt i disse Paint Spikes, må du komme deg gjennom sideoppdraget Lost Gestrals i Clair Obscur: Expedition 33. I dette sideoppdraget skal du spore opp små Gestrals som er gjemt på forskjellige steder, og invitere dem tilbake til leiren. Når du har fanget din første Gestral, vil du legge merke til at en ny figur har dukket opp i leiren.

Hvor Sastro befinner seg i leiren

Du finner Sastro på stien til venstre for kuratoren i leiren. Han vil takke deg for at du har samlet de tapte gestalene hans, og han vil fortelle deg at han vil belønne deg jo flere venner du bringer tilbake til ham. Det er totalt ni tapte gestaler i spillet, men du trenger ikke å finne alle for å knekke trærne.

Du trenger bare å finne fire gestaler for å få evnen Malingknusing. Du kan finne disse gestalene gjemt på forskjellige steder i oververdenen, og du kan få tak i fire av dem når du kommer til Monoco Station i hovedhistorien.

Paint Break-evnen øker ikke skadepotensialet ditt i spillet, men den forbedrer angrepet du bruker for å starte kampen og få et forsprang på fiendene. Ved å trykke F på PC eller R1/RB på konsoller, kan du nå knuse disse Paint Spikes og avsløre skattene inni. Så langt har vi funnet skjulte stier som fører til Chromatic Nevrons, Colours of Lumina og en av klumpene du må skyte for å låse opp Paint Cages.

Slik ser Paint Spikes, også kjent som glødende trær, ut

Der har du det. Nå kan du bli kvitt de irriterende veisperringene på Clair Obscur: Expedition 33. I Lost Gestrals-oppdraget kan du også få en hårklipp til Verso ved å ta fem Gestrals, og en Picto som lar deg trekke deg tilbake fra kamper umiddelbart hvis du finner alle ni. For de tre første får du også Gestral-klipp til Maelle, Lune og Sciel.

