Clair Obscur: Expedition 33 møter Final Fantasy VII: Remake i uventet kunstsamarbeid

Det har skjedd en del spennende ting med Clair Obscur: Expedition 33 de siste dagene, blant annet en bejublet konsert med musikk fra spillet i Lyon i Frankrike, samt et arrangement med det aktuelle spillet og Final Fantasy VII: Remake Intergrade.

I forbindelse med sistnevnte presenterte de respektive art directors sine tolkninger av hverandres karakterer (Nicholas Maxson-Francombe tegnet Cloud Strife og Aerith Gainsborough, mens Tetsuya Nomura tegnet Gustave og Maelle). Etter kommentarene på Instagram å dømme er fans av begge seriene strålende fornøyd med resultatet, og mange håper at det vil føre til videre samarbeid i fremtiden.

Hvorvidt dette blir tilfelle er usikkert, men Square Enix har tidligere sagt at de har merket seg populariteten til turbaserte rollespill og vurderer å lage nye titler basert på dette premisset som et alternativ til alle de actionbaserte rollespillene fra det siste tiåret.