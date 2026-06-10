Clair Obscur: Expedition 33-skuespilleren Rich Keeble skulle gjerne sett et crossover-spill med Monoco og Gale fra Baldur's Gate III

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Rich Keebles dype, fyldige stemme har prydet mange videospill. Fra tidlige oppdrag i «Elite Dangerous» og «Strange Brigades» til å bli en umiddelbar fanfavoritt som Monoco i « Clair Obscur: Expedition 33 ». Han har hatt muligheten til å jobbe med eller opptre sammen med mange skuespillere i løpet av karrieren, men det er likevel ett prosjekt han gjerne vil skape sammen med en skuespiller han kjenner godt, men som han ikke har hatt så mange muligheter til å jobbe med.

I et intervju med Gamereactor forklarte Keeble at på grunn av måten stemmeskuespill fungerer på, har han teknisk sett jobbet med mange av de største navnene vi kjenner i dag, selv om han ikke har møtt kollegene sine i et spill. "Jeg har vært veldig heldig, for noen store stemmeskuespillere som jeg har møtt og ikke jobbet direkte med, har jeg likevel endt opp i noen spill sammen med... Jeg var med i dette spillet Mouse P.I. For Hire, som er fullt av Troy Baker... Jeg møtte Roger Clark og, og, og Rob Wiethoff på Milan Games Week i fjor, gutta fra Red Dead, og de var virkelig hyggelige. Og jeg endte opp i Marathon med Roger Clark, og med Ben [Starr] og Jen [English], og Sam Béart."

Hvis det er noen Keeble gjerne vil samarbeide med, er det hans gode venn Dave Jones, skuespilleren som spiller Halsin i Baldur's Gate III. «Vi laget et spill kalt Astrologaster sammen for mange år siden, men jeg skulle gjerne gjort noe annet med ham,» sa Keeble, før han gikk over til en annen BG3-skuespiller, Tim Downey.

"Jeg har kjent Tim en stund, fordi vi spilte inn Good Omens sesong to sammen... Vi har definitivt ikke vært med i et spill sammen. Og jeg tror det ville vært gøy. For Monaco liker føtter. Gale liker sko."

Vil du se et samarbeid mellom Gale og Monaco? Da må vi ha med Halsin også. Sjekk ut flere drømmeprosjektideer og noen flotte historier i vårt fullstendige intervju med Rich Keeble nedenfor: