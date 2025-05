Clair Obscur: Expedition 33 solgt mer enn dobbelt så raskt som Metaphor: ReFantazio

HQ

Som vi rapporterte for en drøy uke siden, tok det bare tre dager for det anerkjente rollespillet Clair Obscur: Expedition 33 å nå milepælen på én million solgte eksemplarer. Men det inkluderer alle formater, der vi sjelden får eksakte data for PlayStation og Xbox.

Via det mer transparente Steam er dataene imidlertid tilgjengelige, og nå gjør GamesIndustry oppmerksom på at spillet solgte mer enn dobbelt så raskt som det enstemmig anerkjente Metaphor: ReFantazio, som hadde premiere høsten 2024, og det samme gjelder Steam-versjonen av Final Fantasy VII: Rebirth. Det er også verdt å huske at spillet er inkludert i Game Pass, noe som betyr at det kan nås med et rimeligere abonnement - men likevel oppnådde dette imponerende resultatet.

Vi synes dette er veldig velfortjent, og i vår anmeldelse kan du lese mer om hvorfor.