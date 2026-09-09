Clair Obscur: Expedition 33 tar musikken sin ut i verden på en ny turné

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Etter en rekke utsolgte konserter i Frankrike, samt noen andre europeiske datoer, drar «A Painted Symphony» ut til større regioner på en turné som vil strekke seg over det meste av 2027. «A Painted Symphony» er navnet på konserten som feirer musikken fra « Clair Obscur: Expedition 33, skapt av komponisten Lorien Testard, sammen med vokalisten Alice Duport-Percier og Orchestre Curieux.

Den nye turnéen skal besøke noen av verdens mest ikoniske konsertsteder og arenaer. The O2 i London, Ziggo Dome i Amsterdam, Radio City Music Hall i New York og Greek Theatre i Los Angeles. Stockholm, Kraków, Oslo, Berlin og flere byer står på programmet under turnéen, som vil pågå fra januar 2027 helt til oktober samme år. Du kan sjekke konsertdatoer og -steder her. Dessverre ser det ut til at kun Europa og et par steder i Amerika vil få oppleve denne konserten, for de som bor i Asia, Afrika eller Sør-Amerika.

Men hvis denne versjonen av «A Painted Symphony» viser seg å bli like vellykket som den forrige turneen, er det stor sjanse for at vi i god tid vil få se en ny verdensomspennende turné som dekker litt flere deler av verden. Billettsalget starter 15. september kl. 16:00 BST/17:00 CEST, så merk av datoen i kalenderen hvis du vil være blant de første til å sikre deg en plass.