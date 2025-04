Clair Obscur: Expedition 33: Tips for å bli en pareringsgud

HQ

I lettere vanskelighetsgrader i Clair Obscur: Expedition 33 kan du ganske ofte vinne utmattelseskriger. Hvis du tar alle slag og deler ut skade i tur og orden, vil du vinne det meste. Men hvis du vil ta ned fiender uten en skramme, og få de ultrakule motangrepsanimasjonene, så fortsett å lese, for vi har noen tips som hjelper deg med å bli en pareringsgud.

Tips #1: Vær forberedt på å mislykkes

Akkurat som i andre spill der parering er en viktig del av kampene, kommer du ikke til å ha perfekte kontringer med en gang. Ikke alle fiender har det samme angrepsmønsteret heller, så selv senere i spillet kan du ikke forvente å komme ut av en kamp uten å bli truffet bare fordi du har gjort det tidligere. Så dette tipset er ganske enkelt. Ikke mist motet bare fordi du blir truffet, eller til og med blir utslettet. Clair Obscur: Expedition 33 kan være tøft, spesielt hvis du møter fiender som er over din vektklasse.

Likevel er utholdenhet nøkkelen til å parere. Du vil være i stand til å beseire fienden og lære deg den kombinasjonen, så lenge du ikke har noe imot å bli truffet her og der. Det er en lærerik opplevelse å komme inn i fiendens rytme.

Tips #2: Ikke alle fiender svinger i samme rytme

Apropos rytme, noen fiender vil med vilje bryte sin egen kombinasjon bare for å få deg til å kaste bort pareringsmuligheten din. Med langsomme angrep kan du få en ny mulighet til å parere, men det er svært sjelden. For å slå de fiendene som vil lure deg, er det best å holde øye med våpnene deres, i stedet for å la deg gli inn i forventning om når du tror de vil slå til. Ikke trykk på den viktige knappen før i øyeblikket før du blir truffet, og du vil være i stand til å kontre fiender selv når de prøver å lure deg. Igjen, det kan ta litt tid å lære hvilke angrep som er ekte, men så lenge du lærer, er du på vei til å bli en pareringsgud.

Tips #3: Ikke unnvik

Dette går stikk i strid med hva Clair Obscur: Expedition 33 forteller deg at du skal gjøre. For å unngå skade kan det være lurt å unnvike hvis du ikke vet hva fienden har tenkt å gjøre, ettersom det er et større vindu for at en unnvikelse skal være effektiv. Men siden unnvikelse bare er en fattigmanns parade i Clair Obscur: Expedition 33, vil jeg anbefale å bare gå all-in på parader. Hvis du blir vant til det mer sjenerøse unnvikelsesvinduet, vil du synes det er tøffere å jobbe med de mindre tidspunktene for parader. Da trenger du heller ikke å bekymre deg for å trykke på feil knapp, og dermed gå glipp av et motangrep. Det er verdt å merke seg at så lenge du ikke har tatt skade og parerer det siste slaget i en kombinasjon, vil karakteren din gjøre et motangrep, men vi er i ferd med å bli pareringsguder her, ikke unnvikelsesguder, så overlat akrobatikken til gymnastene.

Tips #4: Ørene dine er like verdifulle som øynene dine

For et par tips siden sa jeg at du bør følge med på fiendens hender eller våpen for å vite når slaget er i ferd med å treffe, men du kan også høre lydkøer som forteller deg når ansiktet ditt er i ferd med å bli knust. Dette kan være mer nyttig enn visuelle køer, som kan lyve for deg om når du kan bli truffet takket være fiender som lokker ut paraden din senere i spillet. Vi sier ikke at du skal lukke øynene og bare stole på ørene, men sørg for at du holder dem åpne når en fiende stormer mot deg. Ikke alle angrep har lydkøer, men mange nok til at det er verdt å følge med.

Tips #5: Få mest mulig ut av pareringene dine med Pictos

Akkurat som med alle andre typer bygg eller spesialiseringer i Clair Obscur: Expedition 33, kan du forbedre pareringene dine kraftig med Pictos. Enten det er å få liv på parader, få ekstra bruddskader med motangrep eller få mer AP hver gang du parerer, er det absolutt verdt å få noen få Pictos eller Luminas på tvers av karakterene dine, noe som vil gjøre tiden du har brukt på å lære å parere mer verdt det. Det kan til og med være lurt å kaste inn en Confident Picto der også, da du ikke nødvendigvis trenger helbredelse hvis du ikke tar skade takket være alle pareringsferdighetene dine.

Dette er bare noen få måter du kan forbedre pareringsspillet ditt på Clair Obscur: Expedition 33 og gjøre selv den vanskeligste vanskelighetsgraden til en enklere tid. Hvis du har andre tips etter at du har blitt en pareringsgud, må du gjerne dele dem med oss. I morgen kommer!