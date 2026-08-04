Clair Obscur: Expedition 33 Utviklerne sier: «Det er bra å ha begrensninger

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Det er lett å glemme at det bare har gått ett år siden « Clair Obscur: Expedition 33 tok verden med storm og vant praktisk talt alle priser som finnes. Siden den gang har mange vært fascinert av at et så lite team klarte å oppnå så mye med ganske begrensede ressurser.

Representanterfor Sandfall Interactive har imidlertid ved flere anledninger uttalt at de ikke ønsker å vokse, men heller forbli omtrent like store som de er akkurat nå, og i et intervju med teamet hos Automaton forklarer de nå at deres lille størrelse ikke er en ulempe, men snarere en styrke. Her er hva Guillaume Broche, administrerende direktør og kreativ leder i Sandfall Interactive, har å si om saken:

«Jeg tror vi er 26 personer for øyeblikket, hvis jeg ikke tar feil. Vi tilpasser oss prosjektfasen, og akkurat nå har vi mer enn nok folk til forproduksjonen av vårt neste prosjekt og det vi ønsker å oppnå.»

Og han mener det absolutt ikke er noen grunn til å prøve å vokse seg større, og hevder at det nettopp er på grunn av disse ressursbegrensningene at spillet ble så bra som det ble:

«Jeg tror det er bra å ha begrensninger. Når man har mer penger, er det veldig lett å bare hente inn masse folk og si: «Vi må gjøre det større og større!» og «Vi skal fikse hvert eneste lille problem vi hadde i Expedition 33.» Men jeg tror det er en stor feil, fordi begrensninger er det som fremmer kreativitet. Hvis vi vet at vi ikke kan gjøre alt, må vi fokusere på det som betyr noe, og jeg tror den filosofien er det som har gjort Expedition 33 til det det er. Det føles veldig fokusert, alt har et formål, og alt er laget av en grunn. Det føles ikke som noe som er for stort til sitt eget beste.»

Kort sagt bør vi ikke forvente at Sandfall Interactive skal utvide seg for fremtidige prosjekter, men heller prøve å få mest mulig ut av det de har, med fokus på å bygge en solid kjerne uten mye unødvendig rot.