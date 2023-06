Clarkson, Hammond og May er tilbake i ny The Grand Tour-trailer

HQ

Pandemien og et par andre ting har sørget for å ødelegge Amazons planer for The Grand Tour, men vi fikk endelig vite at neste spesialepisode, Eurocrash, kommer 16. juni for noen uker siden. For lenge å vente? Hva med en liten smakebit?

Amazon har sluppet den første traileren for The Grand Tour: Eurocrash, og den levner absolutt ingen tvil om at Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James May er tilbake med gamle takter i sitt "bilshow".