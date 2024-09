Clarkson, Hammond og May reiser gjennom Zimbabwe i det siste The Grand Tour-eventyret noensinne

HQ

Det er virkelig slutten på en æra. Etter flere tiår på TV og deretter på strømmeplattformer, skal den berømte trioen Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James May avslutte sitt Top Gear/The Grand Tour -eventyr neste uke når den siste spesialen for sistnevnte prosjekt sendes på Prime Video.

Spesialen har fått det passende navnet One For The Road, og gjengen reiser gjennom Zimbabwe i det som beskrives som et "følelsesladet eventyr". Dette vil helt klart være tilfelle, i tillegg til de vanlige skøyerstrekene, spøkene og slåsskampene, som du selv kan se i traileren for spesialen nedenfor.

The Grand Tour: One For The Road har premiere på Prime Video 13. september 2024.