Clarkson's Farm er i krise: Diddly Squat har fått tuberkulose

Det ser ut til at en kommende sesong av Clarkson's Farm vil få et svært dystert preg. Den tidligereTop Gear og The Grand Tour -programlederen Jeremy Clarkson har gått ut på sosiale medier og avslørt at kyrne på gården hans har fått bovin tuberkulose (TB), en smittsom sykdom som krever at et smittet dyr må sendes til slakt for å hindre rask spredning.

Luftveissykdommen er vanlig blant kyr i Storbritannia, som vanligvis får den fra grevlinger og andre ville pattedyr. Clarksons eiendom i Oxfordshire er også klassifisert som en buffersone mellom høyrisiko- og lavrisikoområder, noe som betyr at kyrne må testes for tuberkulose to ganger i året, og den siste testen gir et ødeleggende resultat.

På X forklarer Clarkson :

"Dårlige nyheter fra Diddly Squat. Vi har fått tuberkulose. Alle her er helt knust."

Han fortsetter med å bekrefte for alle som er usikre at "det er bovin tuberkulose vi har. Den rammer ikke mennesker, bare de stakkars kyrne våre."

Clarkson bemerker at dette er et ganske enkelt resultat som vil føre til at de smittede kyrne blir avlivet, og at resten har en alvorlig risiko for å få sykdommen. En fan spurte om oksen kjent som Endgame, hvorpå Clarkson bekreftet at dyret har testet "inkonklusivt" for øyeblikket.

