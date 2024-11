Clarkson's Farm kommer tilbake for en femte sesong

HQ

Mens vi forventer å returnere til Diddly Squat-gården neste år i den fjerde sesongen av Clarkson's Farm, viser det seg at det ikke blir siste gang vi besøker Cotswolds i den populære doku-serien.

I en video lagt ut på Instagram bekreftet den tidligere Top Gear og The Grand Tour programlederen at hans jordbruksshow også kommer tilbake for en femte sesong. Jeremy Clarkson uttalte: "Season 5 of Clarkson's Farm is coming", alt mens et fantastisk droneshow lyste opp himmelen for å markere den årlige Guy Fawkes Night den 5. november.

Selv om Prime Video ennå ikke har satt noen dato for når sesong 4 kommer, kan du få en forsmak på seriens suksess ved å gå til IMDBs liste over de høyest rangerte TV-seriene gjennom tidene, der Clarkson's Farm for øyeblikket ligger på 29. plass, med en rangering på 9,0 fra over 66 000 anmeldelser. Hvis sesong 4 fortsetter å presentere lignende suksess, vil det uten tvil ikke ta lang tid før Prime Video trekker i avtrekkeren på en sjette sesong også.