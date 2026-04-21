Clarkson's Farm kommer tilbake for sesong 5 i juni

Hvis du har holdt pusten for å få sjansen til å komme tilbake til den engelske landsbygda og tilbringe litt tid på Diddly Squat Farm, har vi noen gode nyheter å dele. Prime Video har nå avslørt de faste datoene for når Clarkson's Farm kommer tilbake til strømmeplattformen for sin femte sesong.

Spredt over tre datoer i juni, vil sesongen starte med en premiere på fire episoder, før den deretter byr på to episoder per uke frem til sesongen på åtte episoder er ferdig. De nøyaktige datoene for premierene kan sees nedenfor.



Episode 1-4 - 3. juni



Episode 5-6 - 10. juni



Episode 7-8 - 17. juni



Når det gjelder hva vi kan forvente oss av den kommende sesongens action, forklarer sammendraget følgende :

"Clarkson's Farm er tilbake, og midt i et statsbudsjett som skaper opprør i det britiske jordbrukssamfunnet, bestemmer Jeremy seg for at det må gjøres noen store endringer for å få gården til å fungere bedre. Men mens gården prøver å bli høyteknologisk - noe som resulterer i Kalebs første utenlandsreise noensinne - er det enda større utviklinger på vei til Diddly Squat som kommer til å vise seg å være en mye større utfordring."

Det har også blitt delt noen første bilder for sesongen, som du kan se nedenfor.