Clarkson's Farm kommer tilbake med en sjette sesong

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Selv om det har vært en del tvil de siste dagene med tanke på hvordan den femte sesongen av Clarkson's Farm til slutt ble avsluttet, er disse bekymringene nå offisielt lagt til side, da det er bekreftet at en sjette sesong av dokumentarkomedieserien er under produksjon.

Det var alltid sannsynlig at dette ville bli tilfelle, ettersom hendelsene i en sesong av Clarkson's Farm vanligvis dokumenterer hendelsene fra året før, og naturligvis, til tross for helseproblemet, er Jeremy Clarkson fortsatt i live og i god form, noe som betyr at det i større grad handlet om når, og ikke om, en ny omgang episoder ville bli bekreftet.

Bortsett fra at vi vet at flere episoder er på vei, er det ingen ytterligere informasjon å dele. Men serien pleier alltid å komme ut om sommeren, rundt juni, så en premiere i juni 2027 for sesong 6 virker svært sannsynlig.

Hvis du ikke har sett den ennå, bør du lese vår anmeldelse av Clarkson's Farm: Sesong 5 her.