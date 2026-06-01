Clarkson's Farm: Sesong 5

HQ

HQ

Du synes kanskje at den pidestallen vi setter Clarkson's Farm på er ufortjent. Kanskje du rett og slett ikke orker Jeremy Clarksons personlighet, og av den ganske åpenbare grunn at du blir helt avvist av et program som er så bundet opp til hvem han er, hva han tenker og hvordan han oppfører seg rundt andre mennesker.

Jeg skal innrømme at mitt forhold til programmet er noe personlig, og pussig nok eksisterer det relativt uavhengig av hva jeg synes om hans tid som programleder for Top Gear og The Grand Tour. Jeg så det tilfeldigvis sammen med samboeren min sommeren 2021 på en laptop i sengen vår, mens vår lille sønn på bare ett år endelig hadde begynt å sove regelmessig, og siden den gang har nye sesonger hver eneste sommer markert tidens gang, en anledning til å stoppe opp og si; "herregud, er det Clarkson's Farm-tid igjen"?

Forbindelsen går dypere enn som så. Akkurat som mange sikkert har opplevd før med reality-dokumentarer, der noe bygges opp og vedlikeholdes, blir man investert i disse menneskenes ve og vel, og man begynner å føle et merkelig, kameratslig bånd til dem, fordi innblikket i livene deres, deres gjøren og laden, og krisene som krydrer tilværelsen, blir langt sterkere enn man kanskje skulle tro.

Dette er en annonse:

Clarkson's Farm er et tåpelig program om en tidligere TV-programleder som plutselig innser at det han egentlig vil bruke resten av livet sitt på, er å dyrke avlinger, passe dyr og berike landsbylivet rundt seg (både kulturelt, men selvfølgelig også økonomisk). Det handler ikke bare om Clarkson selv, men også om menneskene som hjelper ham, og selv her i den femte serien er tilbakekomsten kjærkommen, mest fordi tiden som har gått ikke har endret programmets premisser eller måten det er bygget opp på.

Ja, Clarkson prøver ut selvkjørende traktorer, bønder fra hele England protesterer i London mot nye skattetiltak som kommer til å koste dem dyrt, og den relativt nye puben hans støter på alle slags problemer. Nye, annerledes ting skjer, men konseptet, rammeverket, er uforandret. Det vi nok en gang får lov til å gjøre, er å sitte som flue på veggen mens dumme mennesker prøver å gjøre så godt de kan og vedlikeholde et halvstort engelsk landsted - that's it.

Det er faktisk en kompliment. Jeg har skrevet før at dette premisset på en måte virker uuttømmelig, fordi jeg er så instinktivt investert i hvordan ting utvikler seg. Både jeg selv, min bedre halvdel og til og med venner har sittet klistret til skjermen for å se hvordan Clarkson håndterer en ny sykdom blant engelske sauer som heter "Bluetongue", eller om innkjørselen til puben har blitt hardt rammet av en storm. Det høres trivielt ut, det er trivielt, men det føles uendelig underholdende og meningsfylt.

Dette er en annonse:

På et tidspunkt spiller The Corrs en konsert på Clarksons pub, og kjæresten min sa overrasket at hun følte seg rørt av det. Det er helt vilt, og vi lo høyt av det, men det er det Clarkson's Farm av en eller annen uforklarlig grunn klarer å gjøre, og selv nå, etter fem sesonger, skjønner jeg ikke helt selv hvorfor serien har den kraften den har.

Det er imidlertid noen mindre endringer i seriens format. Clarkson og hans assistent Kaleb drar til Nederland for å undersøke om landbruket kan bli mer effektivt og bærekraftig i fremtiden, og her går showet fra å være et tradisjonelt program til å bli en kommentar til de mange utfordringene i landbrukssektoren. Det forblir imidlertid forankret i deres ganske herlige personlige dynamikk, og er derfor underholdende uavhengig av kontekst. Om det faktisk er ekte, det er det store spørsmålet, og Clarksons programmer har alltid fremstått som autentiske, selv om det ligger tung redigering og iscenesettelse i bakgrunnen. Men igjen; "if it ain't broke" ... ikke sant?

Det er mindre problemer her og der. Enkelte aspekter føles ikke lenger like autentiske som før, og Clarksons gård kan ende opp med å miste sin autentisitet etter hvert. Det er ikke lenger troverdig at Kaleb ikke liker å reise utenfor Chipping Norton når vi vet at han har vært på en nasjonal standup-turné, for eksempel. Men så må jeg også si at Clarkson's Farm er glimrende skrudd sammen fra start til slutt, og jeg gleder meg til å se hvordan kjæresten min og jeg har blitt eldre når sesong 6 kommer om et års tid - hvis Clarkson selv har lyst til å gjøre mer.