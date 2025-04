Clash of Clans får sitt helt eget brettspill neste år

HQ

Maestro Media og mobilspillgiganten Supercell har kunngjort at de samarbeider om et nytt brettspill basert på den enormt populære mobiltittelen Clash of Clans. Clash of Clans: The Epic Raid bringer forsvars-, base- og raidmekanikken ut av telefonskjermen og inn i den virkelige verden.

Bak spillet står de anerkjente spilldesignerne Eric M. Lang og Ken Gruhl. Lang har tidligere jobbet med blant annet Marvel: United, Star Wars: The Card Game og XCOM: The Board Game, mens Gruhl har vært med på å skape Life in Reterra, Mantis og Happy Salmon.

"Clash of Clans: The Epic Raid er en banebrytende opplevelse som gir liv til det elskede universet som aldri før," sier Javon Frazier, grunnlegger og administrerende direktør i Maestro Media via en pressemelding. "Med genialiteten til de legendariske designerne Eric Lang og Ken Gruhl og vårt utrolige partnerskap med Supercell, har vi laget et spill som vil overraske og glede, og som vil være et must-ha bordplateeventyr som fanger hjertet av Clash of Clans."

Clash of Clans: The Epic Raid er planlagt utgitt neste år. Kickstarter-kampanjen for spillet kommer senere denne måneden.

