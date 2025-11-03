Clásico mellom Barça og Real Madrid, høydepunktet i ukens Euroleague-kamper

HQ

EuroLeague fortsetter denne uken med runde 9 av konkurransen, mellom onsdag 5. november og fredag 7. november. Kun én kamp denne uken etter dobbeltoppgjøret i forrige uke (og den påfølgende), med ett høydepunkt på fredag kveld i "prime time": sesongens første Clásico mellom Barcelona og Real Madrid.

Den største rivaliseringen i idretten, mellom toppklubbene i Spania, og to av toppklubbene i Europa, er så tett som den er i fotball: Barça har 172 seire, Real Madrid har 170 siden den første Clásico fant sted i 1942.

Denne gangen kommer ingen av lagene spesielt sterkt inn i Euroleague (Barcelona har vunnet fem kamper og tapt tre, Madrid har vunnet fire og tapt fire), og Madrid har blitt tvunget til å gjøre signeringer i siste liten for å tilpasse spillet til den nye treneren Sergio Scariolo, mens Barcelona nylig har fått to tilbakeslag: et tap i den hjemlige ligaen på søndag og skaden til deres beste spiller, Toko Shengelia.

EuroLeague runde 9

Onsdag 5. november



Crvena Zvezda mot Panathinaikos: 20:00 CET



Torsdag 6. november



Fenerbahçe mot Lyon-Villeurbanne: 18:45 CET



Dubai mot Hapoel Tel Aviv: 19:00 CET



Baskonia mot Virtus Bologna: 20:30 CET



Maccabi Tel Aviv mot Monaco: 21:00 CET



Paris mot Bayern München: 21:00 CET



Fredag 7. november



Anadolu Efes mot Milano: 18:30 CET



Zalgiris mot Valencia Basket: 19:00 CET



Olympiakos mot Partizan: 20:15 CET



Barcelona mot Real Madrid: 20:30 CET



