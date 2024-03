HQ

I 1944 var Frankrike okkupert av de tyske styrkene, og var nede på knærne, noe som tæret hardt på den franske stoltheten. Men ikke alle hadde gitt opp, for den franske motstandsbevegelsen var svært aktiv og utførte sabotasjeaksjoner, reddet og gjemte nedskutte allierte piloter og gjennomførte til og med partisanangrep mot tyskerne.

Den 6. juni 1944 iverksatte de allierte en av de største koordinerte militæroperasjonene noensinne, D-dagen. Slike operasjoner krever utrolig mye planlegging, og et av de mange tiltakene for å sikre frigjøringen av Frankrike og invasjonen av det europeiske fastlandet var operasjon Jedburgh.

Operasjonen ble iverksatt 65 dager før D-dagen, og amerikanerne og britene sendte små grupper på tre mann bak fiendens linjer for å samarbeide med den franske motstandsbevegelsen. De fikk i oppgave å utføre en rekke oppdrag for å gjøre det lettere for de allierte troppene å gå i land på strendene i Normandie. I Classified: France '44 spiller du en rolle i Operation Jedburgh.

Classified: France '44 er et turbasert taktisk strategispill i stil med XCOM. Det første du opplever er en ganske grundig tutorial der du bombarderes med informasjon om mekanikk og regler, og det er mye å huske i starten. Hvis du ikke er kjent med denne typen spill, kan det være litt overveldende, og jeg måtte ta denne opplæringen to ganger for å få med meg alt.

Frankrike er delt inn i 10 områder, og hvert av dem huser deler av motstandsbevegelsen. Du må nå fullføre ulike typer oppdrag, som typisk går ut på å befri en person som så slutter seg til troppene dine, eller for eksempel finne stjålne dokumenter før de tyske kodeknekkerne kommer og får tak i dem. Etter hvert som du fullfører oppdragene, styrker du området i Frankrike der du utfører oppdraget. Etter hvert som klokken teller ned og D-dagen nærmer seg, er det et konstant kappløp med tiden for å svekke de tyske okkupasjonsstyrkene så mye som mulig før den store operasjonen begynner.

Du får gradvis flere og flere folk med deg, og de har alle forskjellige evner og våpen. Hver person i enheten din har også et ganske omfattende evnetre, så du kan kontinuerlig modifisere de enkelte soldatene etter eget ønske, både når det gjelder evner, våpen og utseende. Det er ganske utmerket, og du kan tilbringe mye tid i menyene hvis du vil pusle med de ulike oppgraderingene.

Som nevnt tidligere er oppdragene turbaserte, der du flytter rundt på troppene dine, flankerer og hele tiden prøver å få overtaket. Det er stort fokus på sniking, og i enkelte oppdrag blir du til og med belønnet jo lenger du holder deg usynlig for fienden. Jeg synes imidlertid at fiendene noen ganger har et unaturlig haukelignende blikk, og det virker som om de kan se gjennom vegger, for plutselig blir du oppdaget i en situasjon der det virker som om du ikke burde kunne oppdages. Det undergraver litt stealth-systemet at du aldri helt kan vite om det fungerer. Det er synd.

Spillet har et moralsystem som gjelder for både spillerens og fiendens enheter. Hvis du blir beskutt, synker moralen til enheten som blir beskutt - uavhengig av om enheten blir truffet eller ikke. Derfor kan det lønne seg å skyte på en enhet selv om sjansen for å treffe den er liten, siden moralen likevel synker. Hvis moralen synker til 50 % eller mindre, blir soldaten undertrykt og effektiviteten reduseres. Hvis moralen synker til 0 %, vil enheten ikke kunne brukes i neste runde og vil være svært utsatt.

Classified: France '44 er et greit spill i strategisjangeren, men det er noen områder der det rett og slett ikke er på høyde med andre spill i sjangeren. Jeg har nevnt det overnaturlige røntgensynet som fiender ser ut til å ha, og det kan være vanskelig å bevege seg rundt i bygninger, ettersom du knapt kan se hvor du skal hvis det er flere etasjer i bygningen.

Classified: France '44 Det er heller ikke noe pent spill. Soldatene dine ser litt rare ut når du kommer nær dem, nivåene er små og spillets forsøk på å skape et filmatisk kamera når du zoomer inn på en skuddveksling fungerer ofte ikke særlig bra, da du ofte ser inn i en vegg eller en trestamme og derfor ikke kan se noe. Den visuelle siden av spillet er litt røff - det ødelegger ikke spillingen, men det er ikke pent å se på.

Det som gjør Classified: France '44 interessant, er at det er basert på en virkelig, men lite kjent, del av vendepunktet i andre verdenskrig. Du blir jevnlig presentert for historisk korrekte fakta fra de alliertes innsats i dagene før D-dagen, noe som bidrar til følelsen av å spille en liten del av verdenshistorien.

Som et turbasert strategispill fungerer det bra, det er mange strategiske valgmuligheter og en viss gjenspillingsverdi, ettersom spillet har 15 avslutninger som du vil oppleve avhengig av hvilke oppdrag du velger å ta i løpet av kampanjen. Men det føles også som om det aldri kommer helt i gang, og det er noen problemer med noen viktige mekanikker - for eksempel stealth.

Hvis du er interessert i 2. verdenskrig og ønsker å oppleve en lite kjent del av historien om D-dagen - og hvis du liker strategispill som XCOM - er Classified: France '44 et rimelig tilbud til en rimelig pris, da det er tilgjengelig for rundt 35 pund.