Classified: France '44 - Andre verdenskrig møter XCOM

Team 17 og Absolutely Games' nye turbaserte strategispill Classified: France '44 stiller ett enkelt spørsmål: Ville XCOM vært morsomt hvis det var basert på andre verdenskrig og ikke hadde noen romvesener?

Vi spiller som en liten troppeenhet som sendes bak fiendens linjer i det okkuperte Frankrike i håp om å bygge opp en motstandsstyrke før de allierte gjør seg klare til D-dagsangrepet. Det er mye som står på spill, og vi har bare 65 dager på oss, så det er bare å sette i gang. Spillet utspiller seg i en rekke ulike regioner i Frankrike, og vi blir sendt ut på en rekke ulike oppdrag der den tapre troppen på fire ofte er både underlegne og underbemannet.

Etter en ganske kort, men detaljert opplæring får du frie tøyler til å bestemme hva du vil gjøre med mennene dine og hvordan de skal bevege seg rundt på slagmarken. Bakgrunnen for sammenligningen med XCOM er at Classified: France '44 er turbasert og fokuserer sterkt på de enkelte enhetene dine. Du kommer til å bli knyttet til hver enkelt av folkene du kommanderer, ettersom de er mer enn bare tomme ansikter på slagmarken. I motsetning til i XCOM kan du imidlertid ikke tilpasse hvem som blir med på oppdraget, ettersom hver karakter har et unikt navn og en unik bakgrunn. Du kan endre utstyret og klærne deres, men de er alle forskjellige karakterer.

Classified: France '44 Det er interessant i så måte, for det gir deg god tid til å bli kjent med dem du sender i kamp. Mellom oppdragene kan du følge med på nye samtaler mellom troppskameratene dine, og når de er ute i felten, diskuterer de ting med hverandre, vanligvis ved å rope når noen har blitt såret eller trenger hjelp. Det bidrar til en større følelse av innlevelse.

Fra opplæringen starter du med fire karer i den muntre gjengen din, men du kan plukke opp mange flere underveis. Noen ganger må du velge hvem du vil redde og ta med deg inn i gjengen, og etterlate en annen karakter. Dette kan være en vanskelig avgjørelse i starten, men som sagt er du under press fra første stund når du skal bygge opp nok motstand mot nazistene. Men med bare fire ledige plasser for oppdrag må du finne andre ting å gjøre for de gjenværende soldatene dine. Her kommer oppgaver inn i bildet, som ekstra mål du kan bruke ressurser på for å trene opp troppene dine, gjenopprette en bestemt region eller helbrede dem. Det finnes også fraksjoner i Frankrike som du kan alliere deg med for å få ekstra våpen, ressurser og mer. Disse lagene bidrar til å gi deg noe å gjøre mellom oppdragene, noe som er fint. Det finnes egentlig ingen mekanikk for å bygge baser eller lignende i XCOM, men i stedet jobber du sakte med å redusere nazistenes innflytelse i hver region så mye du kan.

Spillet i Classified: France '44 er ganske enkelt til å begynne med, og det blir gradvis vanskeligere etter hvert. Som nevnt tidligere er spilleren ofte underlegen med våpen, og du begynner derfor oppdragene i smug en god del av tiden. Dette gir deg mulighet til å sette opp troppene dine og ta ut fiender med rolige nærkampdrap. Men som det ofte er tilfellet med stealth-spill, vil du-vet-hva på et eller annet tidspunkt komme til overflaten, og da begynner kampene for alvor. Avhengig av vinkelen din og fiendens dekning har du en prosentandel å gjøre en viss mengde skade på. Du kan skyte fra hoften, sikte eller bruke Overwatch-handlingen til å skyte på fienden hvis han eller hun stikker hodet ut av dekning. Det høres enkelt ut på papiret, men kan bli ganske stressende når fiendens tropper strømmer ut av skogen. Spillet er ingen dans på roser, og hvis du gjør en feil i strategien din, kan du fort bli tatt på senga. Hver av troppene dine kan bli såret én gang før de forlater slagmarken for godt etter å ha blitt slått ned igjen. De blir ikke direkte drept, men de er ute av kamp til du starter oppdraget på nytt eller lykkes.

Som svar på det opprinnelige spørsmålet i begynnelsen av denne artikkelen, ser det ut til at andre verdenskrig møter XCOM er en ganske vinnende formel. Det er mye å like ved Classified: France '44 i løpet av de første timene for strategifans og de som ønsker å oppleve et mer personlig spill fra andre verdenskrig, der du tar kontroll over en tropp i stedet for hele nasjonens militære kampanje. Det finnes en rekke visuelle feil, som store problemer med animasjoner og mange spillbrytende glitches, men Absolutely Games har gjort det klart at disse er kjent for teamet og vil bli utbedret, og at mange flere funksjoner vil bli lagt til før lanseringen. Ettersom det ikke finnes noen utgivelsesdato ennå, bortsett fra en planlagt lansering en gang i år, er det tid til å løse disse problemene, og uten dem er Classified: France '44 verdt å holde øye med hvis det er noe for deg.