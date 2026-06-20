Claude Guillemot, operativ visepresident i Ubisoft, omkom i en flyulykke

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Trist nyhet for videospillbransjen, og spesielt for Ubisoft og Guillemot-familien. Claude Guillemot, en av de fem brødrene som grunnla Ubisoft i 1986, er død i en alder av 69 år etter at det lette treningsflyet han fløy med styrtet, ifølge France 3. Cessna 421, et tomotors propellfly han eide, og som han fløy sammen med en flyinstruktør hvis identitet ikke er offentliggjort, styrtet fredag ettermiddag 19. juni i nærheten av La Baule flyplass, i regionen Pays de la Loire i Frankrike.

Claude Guillemot var en sentral skikkelse i Ubisofts fremgang, og førte selskapet fra en liten butikk som åpnet i 1984 til etableringen i 1986 av et selskap som, gjennom gradvis vekst gjennom 1990- og 2000-tallet, etablerte seg som et av verdens største videospillselskaper, med studioer spredt over hele verden og en portefølje av IP-er som inkluderer Assassin's Creed, Prince of Persia, Rabbids, Rayman, Just Dance og Rainbow Six.

Frem til i går fortsatte Guillemot å fungere som Ubisofts konserndirektør for drift, samt administrerende direktør for Trustmaster og Hercules, de to selskapene som spesialiserer seg på salg av PC-tilbehør.

Vi sender våre kondolanser til hans familie og nærmeste i denne vanskelige tiden.