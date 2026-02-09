Clayface filmen har blitt forsinket

HQ

Nok et DCU-prosjekt har blitt forsinket. Med Lanterns som ble skjøvet ut av sin tidlige 2026-spilleautomat, har vi nå nyheten om at den kommende kroppsskrekken Clayface også går glipp av sin opprinnelige dato 11. september 2026.

Nå, som per Bloody Disgusting, vet vi det Clayface vil i stedet slippe rundt seks uker senere, 23. oktober. Dette gir den en utgivelse nærmere Halloween, noe som kanskje kan øke det skumle elementet i filmen. Eller så kan det være Warner Bros. som bare gir en film en ny dato. Vi har ikke fått noen grunn for endringen, men med bare seks ukers forsinkelse kan vi ikke forestille oss at det vil være noen store produksjonsproblemer med Clayface.

Det neste DCU-prosjektet som kommer på skjermen blir Supergirl, med premiere i juni. Etter det blir det nesten helt sikkert Lanterns med en sensommerdato, og så kan Clayface runde av året før vi går mot de dristige nye stegene for DCU i 2027.