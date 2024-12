Clayface har premiere i september 2026, og den er bekreftet som en DCU-film

HQ

Tidligere denne måneden ble det bekreftet at DC-skurken Clayface vil få sin egen film. På det tidspunktet visste vi ikke om den ville utspille seg i James Gunns nye DC-univers, tilhøre Matt Reeves The Batman-univers eller være en frittstående film - men her om dagen bekreftet Gunn via Threads at det faktisk blir en DCU-film.

Og tilsynelatende kommer det til å bli en rask prosess. For selv om filmen ble bekreftet for bare en uke siden, er det nå annonsert at premieren er satt til 11. september 2026 - bare en måned før The Batman: Part II.

Mike Flanagan (Doctor Sleep, The Fall of the House of Usher, Hush og Midnight Mass) har skrevet manuset, noe som betyr at vi får se en mer skremmende versjon av Clayface enn vi er vant til, og Flanagan har selv tidligere kalt prosjektet en "horror/thriller/tragedie". Likevel blir han ikke noen enkel skurk.

Ingen regissør er valgt ennå - og ingen skuespillere heller, antar vi - så vi får nok grunn til å vende tilbake til dette prosjektet flere ganger i månedene som kommer.

