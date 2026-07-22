Clayface Nye bilder viser et smeltende ansikt

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Etter «Supergirl» er TV-serien «Lanterns» neste prosjekt i DCU, med premiere 16. august. Og etter det vil det ikke ta lang tid før neste prosjekt: skrekkfilmen Clayface. Her får vi møte en ny versjon av superskurken i en historie skrevet av skrekkfilmspesialisten Mike Flanagan (Midnight Mass, The Fall of the House of Usher).

Vi vet allerede at historien handler om skuespilleren Matt Hagen, som får ansiktet sitt vansiret av gangstere. Drevet av forfengelighet og karrieren sin gjennomgår han en eksperimentell behandling – men selvfølgelig går ikke alt som forventet.

«Clayface har premiere 23. oktober, og nå er flere nye bilder blitt offentliggjort via EW, blant annet bilder av Hagens ansikt som ser ut til å smelte. Se dem i Instagram-innlegget nedenfor.