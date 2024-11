Cleveland Cavaliers er nær ved å skrive NBA-historie med en perfekt seiersrekke

HQ

Cleveland Cavaliers er fortsatt ustoppelige denne sesongen: 15-0. Etter seieren mot Charlotte Hornets sist søndag (128-114) har LeBrons tidligere lag nådd toppen igjen etter at "King James" forlot laget i 2018 (Cavaliers ble nummer fire i den ordinære sesongen i East Conference i fjor).

Det unge laget, som ledes av Donovan Mitchell, Darius Garland, Evan Mobley, Jarrett Allen og Isaac Okoro, i alderen 23 til 28 år, og som denne sesongen har blitt trent av Kenny Atkinson, er godt posisjonert til å lede East Conference og nå finalen for første gang siden 2018, den siste av fire finaler på rad mot Golden State Warriors.

Cleveland Cavaliers er fortsatt langt fra den beste sesongstarten noensinne i NBA

15 strake seire er den nest beste sesongstarten i NBA-historien, selv om to andre lag har klart den bragden: Houston Rockets i 1993-94 og Washington Capitols i 1948-49. Rekordholderen er imidlertid langt unna: I 2015-16 klarte Golden State Warriors 24 strake seire i starten av sesongen.

Det året vant Golden State Warriors Western Conference og Cleveland Cavaliers Eastern Conference, men i finalen gikk Cavaliers seirende ut og vant sin første NBA-ring noensinne.

Men hvis vi teller seiersrekker, ikke bare sesongstart, er 15 seire enda lenger unna de 33 strake seirene Los Angeles Lakers oppnådde i 1971-72.

Cleveland Cavaliers' neste kamp blir imidlertid mye vanskeligere: Torsdag reiser de til Boston for å møte Celtics (11-3), nummer to i East Conference, en kamp som teller for NBA-cupen.