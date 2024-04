Clickere har drept flest i The Last of Us: Part II Remastereds No Return-modus

HQ

Nå som spillerne har hatt noen måneder på seg til å prøve seg på The Last of Us: Part II Remastered sin No Return -modus har Naughty Dog delt en infografikk som avslører noen interessante spillerstatistikker og -tendenser.

Ikke bare avslører den at Manny har den høyeste seiersprosenten av alle de spillbare figurene (den nøyaktige prosentandelen ble ikke nevnt), men det blir også avslørt at Clickers er den farligste fienden. Det blir også nevnt at nesten 30 millioner runder har blitt fullført så langt, og at mindre enn 7 % av disse har resultert i S-rangering.

Ta en titt på hele grafikken nedenfor, og husk også å lese anmeldelsen vår av spillet for å se hva vi syntes om No Return -modusen.