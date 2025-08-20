Cliff Bleszinski er stolt over at Gears of War når ut til nye spillere på PlayStation

HQ

Produsenten og den kreative hjernen bak Gears of War, Cliff Bleszinski, har vært på egen hånd siden Gears of War 3, og forlot studioet han hadde kalt "hjemme" i flere tiår rett før lanseringen av Fortnite. Nå, etter å ha vært bundet til Xbox i årevis, er den evig eksklusive franchisen i ferd med å debutere på PlayStation med den kommende nyinnspillingen Gears of War: Reloaded. I en samtale med Eurogamer reflekterte Bleszinski over seriens PlayStation-debut og følelsene hans rundt den:

"Det føles ikke rart. Jeg er begeistret over at flere mennesker får oppleve en stor del av arven min, som jeg har jobbet så hardt med."

Gears of War: Reloaded lanseres 26. august, og vår anmeldelse er allerede under arbeid.