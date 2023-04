Cliff Bleszinski lanserer sin første tegneserie

HQ

Etter utgivelsen av Gears of War 3 bestemte skaperen av franchisen, Cliff Bleszinski, at det var på tide å gå videre. Han startet sitt eget studio Boss Key Productions, men deres første tittel LawBreakers klarte ikke å få en jevn spillerbase og ble til slutt tvunget til å legge ned.

Siden da har Bleszinski gjort mange ting utenfor videospill som teaterproduksjon og skrive en bok. Nå har han lansert sin neste satsing, som er å være tegneserieskaper. Han gir ut Scrapper sammen med medforfatter Alex de Campi og kunstneren Sandy Jarrell den 19. juli, utgitt av Image Comics.

Scrapper er en løshund og hovedpersonen i historien, og kjemper mot totalitære krefter i en dystopisk by, noe som viser seg å være en veldig farlig jobb. Cliff Bleszinski er en kjent fan av dyr og spesielt hunder, så det virker passende at han valgte denne karakteren, og han forklarer:

"Som en livslang fan av tegneserier er det en ære å faktisk lage en med Alex. Scrapper kommer fra hjertet; først, tapet av min Aussie Teddy og deretter finne valp kjærlighet igjen med våre Pomsky Lady. Jeg håper virkelig alle liker dette dypt personlige arbeidet."

Vi antar at det er en fair sjanse for at det kan bli et samlerobjekt etter hvert, og premisset høres interessant ut. Vil du sjekke ut denne?