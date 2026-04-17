Cliff Bleszinski: "Mulighetene for filmatiske øyeblikk er enorme for Gears of War: E-Day"

Det er lenge siden Cliff Bleszinski hadde noe med Gears of War-serien å gjøre etter å ha skapt de tre første delene, men han er fortsatt populær i miljøet - noe som kanskje ikke er så overraskende, med tanke på at han tross alt er seriens skaper og en som aldri har vært redd for å si sin mening.

Og nå har han snakket ut igjen, denne gangen om Gears of War: E-Day. I et intervju med The Expansion Pass deler han sine tanker om denne prequel-filmen, som finner sted før hans egne spill og inneholder yngre versjoner av karakterene han skapte, men Bleszinski er veldig positiv

"Jeg tror de gjør hele tilbakevendingen for å gi folk det de vil ha. Vi har snakket mye om E-Day. Det har blitt skrevet historier om det, men å oppleve det... Jeg tror mulighetene for filmatiske øyeblikk er enorme med det de gjør.

"Jeg fikk gåsehud da jeg så Marcus falle i den hånden, gå ned, ende opp som Dom, og alle kommentarene ... folk på nettet bare elsket det, fordi de hadde den ultimate gaming-bromansen. Å gå tilbake til det, i motsetning til å bare sette Zombie Dom som et flerspilleralternativ. Kom igjen, mann."

Han tror dette vil føre til et bedre og mer levende spill, og han benytter anledningen til å kritisere fiendene, spesielt i Gears of War 4 :

"Jeg synes de virkelig kjører på skuta. Du kommer ikke til å kjempe mot de dumme robotene eller den gale Lamant, det kommer bare til å være å gjøre Locust skremmende igjen. Å se Marcus kjempe med bare én gresshoppe i traileren, synes jeg var strålende. Og å vise håpløsheten i livet på Sera - velkomstbanneret på veggen som viser: "Hei, gratulerer, Pendelkrigen er over. Men psyk, nå har du en større og mer skremmende trussel å forholde deg til. Det er dette som skjer når mennesker krangler for mye: En tredje part kommer inn og ødelegger alt."

Så det ser ut til at vi vet hva Cliffy B vil gjøre når spillet til slutt slippes, men han sier at han ikke har bestemt seg for hva han synes på forhånd, og hvis det ikke holder mål, vil han si hva han mener :

"Jeg har store forhåpninger til det, og jeg gleder meg til å se hva de gir ut. Hvis jeg liker det, kommer jeg til å være ærlig om det. Og hvis jeg ikke liker det, har jeg ingenting å tape, for å være ærlig."

7. juni vil Microsoft være vert for sin årlige Xbox Games Showcase, etterfulgt av en dedikert strøm for Gears of War: E-Day. Spillet skal lanseres senere i år, men vi vet ikke nøyaktig når, og det har ikke blitt annonsert for PlayStation 5 ennå. Forhåpentligvis får vi vite mer om alt dette om i underkant av to måneder.