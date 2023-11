Cliff Bleszinski sier at Zack Snyder gjerne må regissere Gears of War-filmen

HQ

Det ser ut til at det før eller siden faktisk vil komme en filmatisering av Gears of War. Selv om vi ikke har noen bekreftede navn for noen av prosjektene, og Netflix har en film og en tegnefilmserie i forproduksjon, har Zack Snyder nå uttrykt interesse for å regissere. Og en person som godkjenner dette er skaperen av serien, Cliff Bleszinski. I et intervju med Comicbook sier han at han gjerne vil se Snyder bak kameraet:

"For å være ærlig synes jeg Zack Snyder er en fantastisk regissør når han jobber med eksisterende IP. Jeg tror det var da han gjorde Dawn of the Dead-remaken, noen av superheltfilmene sine, og da han gjorde 300. Som filmatisering definerte 300 en hel sjanger, med sakte film og raske panoreringer. Men fansen hans er rabiate som bare faen, og jeg tror at han ville passe perfekt til det."

Cliff sier også at Dave Bautista, som også har uttrykt interesse for å være med i filmen, ville passe perfekt.

"Dave Bautista, fyren som har kledd seg ut i Gears-rustning på nettet. Han har bevist rekkevidden sin fra den siste Blade Runner-filmen til han spilte Drax The Destroyer og alt det der. I Knock at the Cabin har han stor rekkevidde. Jeg tror han ville vært perfekt for rollen. Han har kroppstypen, og nok en gang gir jeg gjerne mitt besyv med, men det jeg håper mest på, er at den har hjerte."

Det gjenstår å se hvem som ender opp med å regissere og hvem som tar på seg rustningen for å motorsage noen Locust.