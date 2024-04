Cliff Bleszinskis Lawbreakers er tilbake fra de døde.

HQ

Cliff Bleszinski var en av spillverdenens mest lovende utviklere i sin tid hos Epic, der han først laget klassikeren Jazz Jackrabbit, og deretter var med på å utvikle Unreal Tournament før han skapte Gears of War.

Etter å ha laget Gears of War 3 ble forholdet til den tidligere arbeidsgiveren Epic dårlig, og Bleszinski grunnla sitt eget studio, Boss Key, hvis første spill var Lawbreakers. Det var et arenaskytespill akkurat da folk begynte å gå over til Battle Royale, og Boss Key forsøkte desperat å utnytte den trenden med Radical Heights. Men også det floppet, og studioet måtte legge ned - og Bleszinski forlot deretter spillverdenen (og har aldri kommet tilbake).

Lawbreakers var imidlertid et flott actionspill som mange har savnet, og det har vært en etterspørsel blant gamere etter å spille det igjen. Og nå kommer det altså som et fanprosjekt, støttet av Bleszinski selv.

Disse fansen har jobbet med å gjøre dette mulig siden 2022, og i helgen som gikk kjørte de den første offentlige testen, som angivelig gikk veldig bra (selv om denne versjonen av Lawbreakers er ganske tom ettersom den ikke er ferdig ennå). Flere tester er på vei, og hvis du vil prøve dette actionfylte arenaskytespillet, kan du gå til RELBs Discord-server for å finne ut mer.