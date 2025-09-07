Cliffhanger 3 bekreftet før oppfølgeren har premiere

Renny Harlins Cliffhanger er uten tvil en av Stallones mest minneverdige actionthrillere, et svimlende skuespill som fikk publikum til å svette mens han dinglet fra snødekte topper. Filmen ble en massiv hit på den tiden, spilte inn 250 millioner dollar på verdensbasis og står nå side om side med Speed og The Rock som en av de fineste actionklassikerne fra 90-tallet.

Men som vi alle vet nå, elsker Hollywood å grave opp gamle franchiser og gi dem en moderne vri. At en ny film er på vei har vært kjent en stund. Men ifølge Deadline er det ikke bare én oppfølger under utvikling, men to, ja, allerede før den andre filmen har hatt premiere, skal en Cliffhanger 3 være i gang.

Den andre filmen, som beskrives som en slags myk reboot, er regissert av Jaume Collet-Serra, den samme mannen som ga oss Black Adam (yay?). Pierce Brosnan og Lily James spiller hovedrollene, og den forventes å komme på kino en gang neste år.

Når det gjelder den tredje filmen, er detaljene knappe. Ingen skuespillere eller regissører er bekreftet, og det eneste som er helt sikkert er at Stallone ikke vil være involvert i verken den andre eller tredje filmen. Om dette blir en dristig oppstigning eller et katastrofalt fall gjenstår å se.