Clintons skal vitne i Epstein-saken i Representantenes hus, og avverger avstemning om forakt

Bill og Hillary Clinton har gått med på å vitne i en etterforskning i Representantenes hus om den avdøde sexforbryteren Jeffrey Epstein, og trekker seg dermed tilbake fra en konfrontasjon som var nær ved å utløse en avstemning om forakt for Kongressen mot dem. Avgjørelsen ble bekreftet mandag, bare dager før det republikansk-ledede kammeret skulle ta stilling til mulige sanksjoner.

Avgjørelsen kommer etter en anspent konfrontasjon med James Comer, leder av kontrollkomiteen i Representantenes hus, som insisterte på at begge Clintons skulle etterkomme kongressens stevninger og møte til edsvorne vitneforklaringer. En talsperson for Clintons sa at de hadde forhandlet i god tro og var forberedt på å vitne under ed, og beskyldte Comer for å politisere prosessen.

Bill og Hilary Clinton // Shutterstock

I flere måneder hadde den tidligere presidenten og den tidligere utenriksministeren nektet å møte opp, og hevdet at stevningene var juridisk ugyldige og utformet for å sette politiske motstandere i forlegenhet som en del av en bredere kampanje oppmuntret av Donald Trump. Tilsynskomiteen svarte med å fremme tiltale for forakt, noe som kunne ha ført til bøter eller til og med fengselsstraff hvis de ble dømt.

Etterforskningen har fått ny fart etter at justisdepartementet har frigitt millioner av filer knyttet til Epstein, noe som har gjenopplivet granskningen av hans forbindelser til mektige personer. Selv om Bill Clinton har erkjent et tidligere sosialt forhold til Epstein og nekter for å ha gjort noe galt, har saken blitt et brennpunkt i amerikansk politikk...