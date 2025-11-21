Clive Barker's Hellraiser: Revival presenterer grusom og blodig gameplay-trailer

HQ

Under Gamescom i sommer fikk vi muligheten til å få en tidlig smakebit av Clive Barker's Hellraiser: Revival, en grusom og blodig affære som aldri holdt tilbake i hvordan det skildret blod og vold. Det er passende for merkevaren og temaet, ettersom Hellraiser er en notorisk grafisk skrekkfranchise, og dette gjenspeiles i stor grad i videospillet også.

For dette formål har en ny spilltrailer blitt delt som gir et innblikk i reisen gjennom helvete som spilleren må fullføre i løpet av dette spillet. I løpet av denne opplevelsen må du møte brutale og avskyelige fiender, unngå dødelige feller og farer, og ellers komme over et vell av masochistiske karakterer som omfavner og trives med smerte.

Når det gjelder det offisielle sammendraget av spillet, er det forklart slik: "Spill historien om Aidan, som må bruke kraften i en mystisk puslespillboks - Genesis-konfigurasjonen - for å hjelpe kjæresten Sunny med å flykte fra det utenomjordiske helvetet Labyrinth."

Ta en titt på traileren nedenfor for å få en forsmak på dette skrekkspillet, som kommer for fullt til PC, PS5 og Xbox Series X/S en gang i 2026.