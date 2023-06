Clockwork Revolution blander Bioshock og Singularity

Jobbannonser og noen vage kommentarer har gjort det morsomt å spekulere i hva Wasteland 3-utviklerne Inxile jobber med, og den offisielle avdukingen stopper ikke disse diskusjonene.

De første diskusjonene kommer nok til å dreie seg om Bioshock Infinite, ettersom Clockwork Revolutions viktorianske storby Avalon vekker minner om Columbia med sin utpregede steampunk-estetikk. Kombiner det med at begge er førstepersons skytespill med noen praktiske superkrefter og en antagonist som tukler med tiden for å få det som de vil, og det blir vanskelig å ikke sammenligne de to.

Det er imidlertid noen forskjeller. Clockwork Revolution lar oss skape vår egen karakter og bruke de tidsmanipulerende kreftene både i kamper og utforskning takket være en enhet som kalles Chronometer. Problemet er bare at, som vi alle vet, kan det å endre ting i fortiden få store konsekvenser for nåtiden eller fremtiden. Det er her Inxiles erfaring med valg og konsekvenser kommer inn i bildet. Vi blir fortalt at tidsreisene våre vil forandre menneskene, historiene og selve byen på ofte uventede måter.

De ønsker ikke å si så mye mer enn det, noe som er forståelig med tanke på at spillet fortsatt er i pre-alpha, så enkelte ting er ikke helt klargjort enda. Det ser og høres likevel veldig fascinerende ut, så jeg ser frem til å lære mer i årene som kommer.