Clockwork Revolution kommer tilbake med mange cockneys og en frekk dukke

En av Xbox Game Studios mer interessante kommende IP og prosjekter er uten tvil Clockwork Revolution, og det var derfor det var så spennende å se spillet dukke opp under Xbox Game Showcase igjen i år.

Action-RPG-spillet, som i utgangspunktet ser ut til å være en steampunk The Outer Worlds, er satt i en verden som har rikelig med industriell innflytelse og inspirasjon. Det har sære karakterer og spennende nærkamp- og avstandskamper, kombinert med slående og unike evner som til og med gjør at du kan ta kontroll over tiden.

Jepp, den store nøkkeldelen rundt Clockwork Revolution er at det herskende partiet i spillet kan manipulere tiden for å sikre den fremtiden de ønsker, men en dag klarer hovedpersonen å få tak i en tidsbøyende hanske, og dermed oppstår det kaos.

Det siste glimtet på Clockwork Revolution gir oss en bedre forsmak på den stiliserte og minneverdige verdenen, som ser ut til å være fylt til randen med kjekkasstemmer og i tillegg en svært grovkjeftet dukke.

Sjekk ut den siste traileren for spillet nedenfor, og når det gjelder når Clockwork Revolution kommer, er alt vi blir fortalt at det kommer "i god tid", med bekreftelse på at det vil bli lansert på dag én på Game Pass.